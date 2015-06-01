Глава УПЦ МП передал материальную помощь детям погибших участников АТО

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, праздничное мероприятие, которое состоялось на площади перед семинарией Киевской Духовной Академии, посетили около 100 детей из Киева и Киевской области.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к детям погибших воинов и их семьям cо словами поддержки.

Читайте такжеСегодня празднуют международный День защиты детей"Сегодня День защиты детей, он побуждает нас обратить внимание на свое будущее. Мы должны обращать внимание на детей каждый день и каждый час. Есть дети, которые потеряли своих родных в эти трагические для нашей страны времена. К таким детям мы должны проявить особую любовь. Эти дети уже принесли свою жертву. Их родные положили свою жизнь там, где ведется война. Мы должны делать все, чтобы из глаз ребенка, кроме слезы радости другой слезы не было", - заявил он.

Также Онуфрий поблагодарил всех тех, кто помогает детям-сиротам.

"Насколько мы прикладываем усилия, чтобы сделать детей счастливыми, настолько они будут внимательны к нам, когда мы будем стариками, а они станут взрослыми", - сказал Онуфрий.

Кроме материальной помощи, все дети получили cертификаты на посещение дельфинария и аквапарка.