В "Слуге народа" сомневаются, что Рада ратифицирует Стамбульскую конвенцию

Корниенко оценил перспективы ратификации как очень низкие.

Перспективы ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, пишет LB.ua.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов, в том числе. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие. Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации", - сказал Корниенко.

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Отмечается, что Совет церквей неоднократно выражал обеспокоенность из-за возможности ратификации данной конвенции. По убеждению членов Совета, в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.

Украина подписала эту конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. В 2016 году это не удалось из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Ратифицировать документ Украину уже призвали Евросоюз и Совет Европы.