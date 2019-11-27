Украину призывают ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин

В ЕС подчеркивают, что в Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию СЕ о предотвращении насилия в отношении женщин.

Как сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине, начиная с 26 ноября - Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин - Европейский Союз и Офис Совета Европы в Украине объединяют силы для 16-дневной кампании по повышению осведомленности об упомянутой проблеме и призыва к действиям.

"В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно число жертв достигает 1,1 миллиона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое насилие имеет разрушительные физические и психологические последствия для женщин, семей и общин.

"Трагично, что эта проблема часто остается скрытой и замалчиваемой. Это происходит из-за чувства стыда, равнодушия или даже терпимости к такому насилию", - отметили в представительстве.

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При этом подчеркивается, что крайне важны образование, повышение осведомленности, противодействие гендерным стереотипам, сексизму и неравенству, которые часто лежат в основе гендерного насилия.

"Для государств предотвращение и борьба против насилия над женщинами не является жестом доброй воли, а правовым обязательством. Жертвы гендерно обусловленного насилия имеют юридическое право на защиту, поддержку социальных служб и правосудие", - сказано в сообщении.

В то же время в представительстве замечают, что принятие Украины в 2017 году закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" было положительным шагом вперед и призывают украинскую власть без проволочек продвигать вопрос ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия" (так называемой "Стамбульской конвенции").

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве мужчину взяли под стражу на 3 месяца за систематическое насилие над женой. Это первый приговор за домашнее насилие в столице.