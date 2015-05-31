Боевики заявили, что не будут платить зарплату шахтерам на Луганщине из-за нехватки средств – АП
14:59, 31 мая 2015Общество
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Главари "ДНР" заявили об отсутствии средств для погашения задолженности для выплаты заработной платы шахтерам ГП "Донбассантрацит" в г. Красный Луч Луганской области.
REUTERS
Об этом сообщил представитель АП по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет Украинская правда.
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Как известно, "Донбассантрацит" был захвачен боевиками в 2014 году.
"Предприятие обеспечивало работой 4 тысячи работников, но теперь все они будут уволены. Это в очередной раз подтверждает несостоятельность боевиков делать что-то другое кроме грабежа и мародерства на захваченных территориях", - отметил Мотузяник.
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