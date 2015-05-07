Шахтеры на Западной Украине перекрыли мост, требуя выплаты зарплат (фото)

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook. Движение транспорта по мосту остановлено.

"Как и обещали, горняки шахты "Нововолынская №10", которым задолжали зарплату за четыре месяца этого года, сегодня в 10.00 перекрыли мост через реку Западный Буг в селе Литовижи. По сообщению председателя первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины шахты Василия Прадида, утром в трудовом коллективе снова состоялось собрание, на котором решали, проводить ли сегодня акцию протеста против несвоевременной выплаты зарплат и несоблюдения слова министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным, который на III съезде шахтеров Украины пообещал полностью рассчитаться с горняками до 1 мая, но слова не сдержал", - написал он.

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По его словам, шахтеры готовы держать перекрытым мост до 16.00, а подобные акции проводить до тех пор, пока им не выплатят зарплаты.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля возле Верховной Рады Украины проходил митинг шахтеров, которые требовали от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.

22 апреля около 500 шахтеров пикетировали Здание правительства в центре Киева, требуя развития угольной промышленности, незакрытия шахт, выплаты зарплат и других социальных выплат.