Порошенко наградил бойцов, которые под Счастьем задержали российских спецназовцев (фото)

Президент Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Схід» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые задержали российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова в бою под Счастьем 16 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко вручил военным высокие государственные награды. Командир механизированной роты Юрий Бондаренко, командир разведывательного взвода разведывательной роты Богдан Козаченко и командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Николюк были награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Заместитель командира взвода – командир отделения технического обслуживания бронетанковой техники взвода технического обеспечения механизированного батальона Евгений Залогин, разведчик-снайпер Андрей Ольхович-Новосадюк и старший помощник гранатометчика Станислав Шляхтович были награждены орденом «За мужество» ІІІ степени. Этой же награды был удостоен и старший водитель взвода Вадим Пугачев, который погиб во время боя.

Читайте такжеМосква официально отреклась от задержанных спецназовцев РФ, назвав их "наемниками" - адвокат

В штабе АТО в Краматорске президент провел совещание с руководством антитеррористической операции. Глава государства отметил профессионализм военнослужащих, заявив, что из операций, которые проводил штаб, выросло новое украинское стратегическое и тактическое мышление. Был наработан стиль управления войсками, выработан почерк украинских полководцев, сказал верховный главнокомандующий.

«Знаю, что вы – не «паркетные» генералы и офицеры. Многим из вас пришлось на передовой принимать непосредственное участие в организации и ведении боевых операций, вы заслужили почет и уважения у солдат», – заявил Порошенко.