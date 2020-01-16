В Украине в 2019 году ухудшилась ситуация со свободой слова, зафиксировали 243 нарушения

В 2018 году нарушений свободы слова зафиксировали меньше – 235 случаев.

В Институте массовой информации заявили, что за 2019 год в Украине зафиксировали 243 случая нарушения свободы слова. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов, погиб один журналист.

Результаты исследования опубликовала пресс-служба ИМИ.

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Там отметили, что свобода слова в Украине за 2019 год ухудшилась. Так, впервые за последние 3 года произошло убийство журналиста. 20 июня 2019 года в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

Специалисты зафиксировали за 2019 год в Украине 99 случаев препятствования законной журналистской деятельности, 37 случаев угроз, 23 случая избиения, 21 случай непредоставления доступа к информации и 18 случаев кибератак и столько же случаев юридического давления.

В 2018 году нарушений свободы слова зафиксировали меньше — 235 случаев.

Также в 2019 году зафиксировали 6 случаев цензуры в Украине, в 2018 — 2. По данным ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев и Киевская область (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская область (19 случаев), третье — Волынь (15).

На неподконтрольной Украине территории Донбасса и в аннексированном Крыму работа независимых журналистов в дальнейшем оставалась практически невозможной, или существенно затруднена.

Напомним, Европейская федерация журналистов сообщала, что на протяжении 2019 года во всем мире убили 49 журналистов, два случая пришлось на Европу — в частности в Украине убили черкасского журналиста Вадима Комарова.