Митрополит Онуфрий «Украинском доме» открыл празднование 1000-летия преставления святого князя Владимира

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня в столичном "Украинском доме" на научной конференции «Наследие святого Владимира: Церковь, государство, общество», посвященной 1000-летию преставления святого, сообщает Центр информации УПЦ.

"Вклад святого Владимира в историю нашей Церкви, нашего государства и нашего народа трудно переоценить. Можно уверенно говорить, что эпоха князя Владимира оказала решающее влияние на дальнейшую историю Руси. И сегодня наследие святого Владимира в значительной степени определяет развитие нашего народа ", - сказал Блаженнейший Онуфрий.

В свою очередь, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний обратил внимание участников конференции на жизнь святого Владимира как государственного деятеля и предложил рассмотреть влияние святого на становление Древнерусского государства.

"Память о Владимировом Крещении и Свято-Владимирской эпохе всегда сохранялась в украинской культуре. Особого внимания заслуживает тема взаимодействия Церкви и государства как в историческом прошлом, так и в современной Украине. Все это - важные составляющие наследия святого Владимира, которые мы, как потомки Киевской Руси, должны сохранять и обогащать".

Как сообщает Центр информации УПЦ, организатором конференции выступила Киевская духовная академия и семинария. Участие в конференции приняли представители Института истории и Института археологии Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального университета «Киево-Могилянская академия». Конференцию посетили известные украинские деятели культуры, истории и археологии.

Научная конференция «Наследие святого Владимира: Церковь, государство, общество» стала одним из запланированных юбилейных мероприятий, предусмотренных указом Президента Украины от 25 февраля 2015 (№ 107/2015).

На конференции были рассмотрены вопросы: история христианизации Киевской Руси и роль в этом процессе святого князя Владимира; деятельность князя Владимира как политического деятеля и его влияние на становление Древнерусского государства, а также эпоха святого Владимира в трудах украинских и зарубежных исследователей XVIII-XX вв.; историческая память о Владимировом Крещении в украинской культуре и проблемы взаимодействия Церкви и государства в деле изучения исторического прошлого Украины.

Также в этот день в "Украинском доме" состоялась выставка "Украинская Православная Церковь от святого Владимира до современности", посвященная 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.