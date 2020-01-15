Задержан еще один подозреваемый в убийстве Окуевой

Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Утром в среду, 15 января, правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева.

Об этом «Следствию.Инфо» сообщила его адвокат Ирина Бегунок. В полиции также подтвердили факт задержания.

Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко. Задержание произошло неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли мужчине подозрение.

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В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания, но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.

По словам руководителя пресс-службы полиции Киевщины Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году.

Андрей Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву.

По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.