Вероятный организатор нападения на Окуеву причастен еще к двум убийствам – полиция

В полиции напомнили, что вчера был задержан предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой - его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно ее убили.

Предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийствам директора компании «Caparol», которое произошло в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на брифинге в Киеве.

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«Зацепки по этой группе нам дало убийство господина Павла Миленького в январе 2019 года - директор отдела рекламы (Киевского) метрополитена, тогда мы работали и вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства», - заявил он.

Небытов отметил, что «анализируя предыдущие заказные преступления, мы пришли к выводу вместе с прокуратурой, что указанные лица обоснованно подозреваются в совершении убийства господина Зможного (директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного - УНИАН) в поселке Крушинка Васильковского района».

По его словам, эти лица были задержаны в сентябре 2019 года.

«Они получили различные меры пресечения в Святошинском суде, но прокуратура и следствие с этим не согласились и обратились в апелляционный суд Киева и Киевской области», - добавил руководитель полиции Киевской области.

Он сообщил, что во время рассмотрения апелляции суд определил подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, однако Шевченковский суд позже изменил им меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей.

Кроме того, Небытов отметил, что при задержании участников указанной преступной группы были отобраны биологические образцы и направлены соответствующим специалистам для получения заключения.

«За 2 года мы проверили очень много потенциальных подозреваемых, обработано много версий, но не было положительных результатов до вчерашнего дня», - сказал он.

Небытов напомнил, что вчера был задержан предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.

Как сообщал УНИАН, 12 января, в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что неизвестные после того, как расстреляли машину супругов, оставили на месте преступления автоматическое оружие. «Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... и в том числе в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», - написал Аваков.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж был ранен.