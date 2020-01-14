Отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты – Валентин Гвоздий

Отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.

Законопроект №1013, который вносит изменения в Конституцию и отменяет исключительное право адвокатов на представительство, внесен в проект повестки дня парламента во вторник, 14 января, для предварительного одобрения.

«Национальная ассоциация адвокатов неоднократно, в том числе в Конституционном суде, отстаивала право граждан на профессиональную защиту. После принятия законопроекта №1013 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, в основном, не только не имеют специального юридического образования, но и не имеют представления о системе и методах украинского права, а личность, которая обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытащила у пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности», - комментирует заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий.

Он добавил, что «предложенные изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в самой же Конституции, в статье 131-2 указано, что для оказания профессиональной правовой помощи в Украине действует адвокатура. В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе средства государственного бюджета – для уязвимых групп граждан».

«Такие изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. Поэтому от имени адвокатуры Украины я призываю народных депутатов очень взвешенно отнестись к законопроекту №1013. Напомню, 5 судей Конституционного суда высказали отдельные мнения по поводу этой законодательной инициативы. Это свидетельствует о том, что такие изменения в Основной закон являются во многом преждевременными и нелогичными. 3 года назад ввели так называемую адвокатскую монополию, и Конституционный суд приветствовал это. А теперь КСУ так же приветствует отмену этой поправки. Это политический и юридический парадокс, который делает права человека заложником определенной конъюнктуры», - предостерегает Валентин Гвоздий.

Он добавляет, что законопроект №1013 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, ведь внесение изменений в Основной Закон в 2016 году в отношении исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии к выводу Венецианской Комиссии. «Исключительное право адвокатов на представительство в судах является практикой демократических правовых стран. И это тот пример, который Украине стоит внедрять», - убежден Валентин Гвоздий.

Исключительное представительство адвокатами интересов клиентов в судах действует в большинстве европейских стран и США. А в таких странах, как Турция, Испания, Италия и Германия – адвокатура действует исключительно на всех уровнях судебного представительства. Подписывая Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом наша страна взяла курс на европейское развитие страны, а именно – приведение всех своих институтов и действующего законодательства к европейским стандартам

Как известно, законопроект №1013 предусматривает исключительное право адвокатов на представительство в судах в уголовных процессах, отменяя другие случаи, предусмотренные действующими конституционными нормами.

НААУ обращалась в Комитет Верховной Рады по правовой политике, к Президенту Украины и парламенту относительно того, что законопроект 1013 должен учитывать позиции адвокатуры, а также получить заключение Венецианской комиссии

Позиция НААУ относительно нецелесообразности отмены конституционной нормы об исключительном праве адвокатов на представительство в судах изложена в отдельном разделе сайта НААУ.