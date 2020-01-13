В СНБО рассказали, когда из Ирана вернется борт Минобороны

Данилов отметил, что «при необходимости будут направляться дополнительные силы».

Борт Министерства обороны Украины вернется из Ирана только после завершения всех процедур.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца», - написал он.

Также Данилов отметил, что «при необходимости будут направляться дополнительные силы».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, произошедшей 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.