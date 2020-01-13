Телеканал UATV прекратил международную трансляцию
11:01, 13 января 2020Общество
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В частности, закрываются арабская, крымскотатарская и англоязычная редакции UATV.
Телеканал создало Министерство информационной политики в 2015 году \ rusbase.vc
Англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV в понедельник, 13 января, прекратила работу.
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Как сообщает UATV, украинский международный вещатель прекратит производство новостей и спутниковое вещание с понедельника, 13 января 2020 года.
На телеканале добавили, что украинские власти решили приостановить международное вещание и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.
Телеканал создало Министерство информационной политики в 2015 году. Его цель - обеспечение иностранной аудитории объективной, актуальной и полной информацией о событиях в Украине. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.
В начале 2020 года новое руководство телеканала объявило, что вещание на другие страны прекращается.
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