Телеканал UATV прекратил международную трансляцию

В частности, закрываются арабская, крымскотатарская и англоязычная редакции UATV.

Англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV в понедельник, 13 января, прекратила работу.

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Как сообщает UATV, украинский международный вещатель прекратит производство новостей и спутниковое вещание с понедельника, 13 января 2020 года.

На телеканале добавили, что украинские власти решили приостановить международное вещание и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.

Телеканал создало Министерство информационной политики в 2015 году. Его цель - обеспечение иностранной аудитории объективной, актуальной и полной информацией о событиях в Украине. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.

В начале 2020 года новое руководство телеканала объявило, что вещание на другие страны прекращается.