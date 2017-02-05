Государственный канал UATV начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма – Нацсовет

Об этом сообщил в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры. Впервые государство приоритизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания», - отметил Костинский.

Как сообщал УНИАН, 5 января 2017 года Министерство информационной политики сообщило о ликвидации украинского государственного канала иновещания УТР «(телерадиокомпания «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание»), на базе которого было создано государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

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28 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о системе иновещания Украины, который был принят Верховной Радой 8 декабря. Этот закон определил, что систему государственного иновещания Украины составят государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины», созданное в октябре 2015 года, и Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

В рамках «Мультимедийной платформы иновещания» в сентябре 2015 года вместо государственного канала иновещания УТР «стартовал телеканал UATV, который вещает с трех спутников: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 и имеет собственный канал в YouTube. По состоянию на сегодняшний день канал иновещания UATV транслируется в кабельных сетях Молдовы, Эстонии, Азербайджана, Польши, Дании, Израиля, Грузии, Латвии.