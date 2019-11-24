"На базе канала UATV": министр культуры рассказал о деталях запуска телеканала для оккупированных территорий

Бородянский добавил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.

Телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, его бюджет превысит 400 миллионов гривень.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «НВ».

«У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривень. По нашему мнению, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть», — сказал он.

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По словам министра, в бюджете уже заложены эти деньги. Бородянский добавил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.

Напомним, в конце октября Бородянский заявил, что новый государственный русскоязычный канал заработает через три месяца. Министр добавил, что его сигнал будут передавать 80% жителей оккупированных территорий.