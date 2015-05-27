Завтра в Украине грозы принесут резкое похолодание на 15 градусов

Лишь на востоке еще будет преобладать жара, 24-29 градусов тепла. Кратковременные грозовые дожди пройдут везде, на юге возможны значительные ливни, сильные порывы ветра, град. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

В северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов тепла.

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В центральной части - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​15-22, в Днепропетровской области 24-29 градусов тепла.

В восточных областях дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

В южной части пройдут грозовые дожди, днем ​​местами сильные ливни. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В Киеве местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем ​​16-18 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.