Завтра в Украине грозы принесут резкое похолодание на 15 градусов
В четверг, 28 мая, в большинстве областей Украины температура воздуха в течение дня снизится до 13-19 градусов тепла, местами ожидается 10-12 градусов тепла.
Лишь на востоке еще будет преобладать жара, 24-29 градусов тепла. Кратковременные грозовые дожди пройдут везде, на юге возможны значительные ливни, сильные порывы ветра, град. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части - местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 10-16 градусов тепла.
В северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла.
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В центральной части - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 15-22, в Днепропетровской области 24-29 градусов тепла.
В восточных областях дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 24-29 градусов тепла.
В южной части пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В Киеве местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.