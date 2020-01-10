Вопрос решится до конца месяца, с учетом заключения специалистов-подводников.

Потерпевший крушение у берегов Одессы танкер «Делфи» может быть отбуксирован и отремонтирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга, после рабочей встречи с представителями владельца Delfi, Администрации морских портов Украины (АМПУ), капитании Одесского морского порта, департаментов Одесского горсовета, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Госэкоинспекции заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Сейчас на судне проводятся водолазные работы для выявления того, насколько танкер пострадал. Они идут по заказу судовладельца, который появился и планирует выполнять работы по перемещению затонувшего бункеровщика. Оценивается ущерб, возможные последующие действия», - сказал Куцый.

По его словам, владелец, с учетом заключения водолазов, решит – поднимать танкер и буксировать в ближайший порт, либо распилить судно на металлолом.

«Мы ожидаем, что он озвучит свое решение до 25 января. Тогда у нас будет четкое представление, сколько времени уйдет на полную ликвидацию последствий аварии», - уточнил руководитель Одесской ОГА.

Он также отметил, что первоначальный план убрать танкер с побережья до Нового года не осуществился из-за штормов на море и необходимого подбора водолазов, готовых работать на данном объекте.

«Танкер не загрязняет окружающую среду. Недавно АМПУ поменяла вокруг него боны, но они – страховочные, на случай, если из танков выльется остаток горючего», – отметил председатель ОГА.

На конец января запланирована еще одна встреча рабочей группы, где будет прописан предварительный план действий, с установленными сроками и стоимостью работ.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

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Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз; позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился. Вокруг танкера были установлены специальные боновые заграждения.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту крушения танкера «Делфи» у побережья Одессы.