Филарет заявил, что будет бороться за Киевский патриархат до последнего

По мнению Филарета, синод ПЦУ "бессознательно готовит религиозную войну в Украине".

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет отреагировал на решение Священного синода церкви создать для него религиозную организацию в форме миссии в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Киевского патриархата. "Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать… Мы будем бороться за Киевский патриархат до последнего", - отметил почетный патриарх.

По мнению Филарета, синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции и "бессознательно готовит религиозную войну в Украине".

Также почетный патриарх саркастически отреагировал на решение синода оставить ему резиденцию на ул. Пушкинской в Киеве. "Спасибо предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному синоду ПЦУ, что на своем заседании 5 декабря 2019 года обнаружили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе", – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.