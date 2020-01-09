Нацсовет проверит "Прямой канал" из-за оскорблений в адрес Зеленского

Проверка должна установить, было ли нарушение законодательства.

9 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку Прямого канала по жалобе гражданки Касьяненко на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

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Вопрос внес на рассмотрение коллег член Нацсовета Юрий Зиневич, а докладывала его первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает Детектор медиа.

По ее словам, Нацсовет получила обращение гражданки Касьяненко с жалобами на ведущего Прямого канала Сергея Пояркова, который оскорбляет честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи, граждан Украины, отдельных этносов, употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Проверка должна установить, было ли нарушение законодательства.

О каком именно выпуске программы Сергея Пояркова говорится, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы «Поярков News» за 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Владимира Зеленского «маленьким чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца назвал тупым.