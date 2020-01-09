Несут цветы и плачут: в "Борисполе" коллеги погибшего в Иране экипажа почтили его память (фоторепортаж)

К мемориалу в честь погибших кладут цветы.

В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал в честь погибших членов экипажа в результате падения Boeing 737 в Тегеране.

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К мемориалу подходят коллеги погибших и неравнодушные, чтобы почтить память, передает 112.ua. К мемориалу подходят бортпроводники и пилоты, время от времени и обычные пассажиры. Они кладут цветы и не могут сдержать слезы.

"Накануне вечером терминал D был полностью заполнен людьми, пришло более полутысячи неравнодушных украинцев, коллег погибших. Люди плакали. Девять фотографий погибших членов экипажа, 6 бортпроводников и 3 пилотов, много цветов", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту судна находились 177 человек. Все они погибли.