Прокуратура и СБУ задержали чиновников и военнослужащих за коррупцию в АТО

Также разоблачены коррупционные действия со стороны должностных лиц органов власти, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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"21 мая задержан старший офицер отделения комплектования одного из военных комиссариатов Донецкой области, который получил неправомерную выгоду в размере 12 тыс. грн за содействие со своей стороны в освобождении гражданина от призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

"23 мая задержан начальник миграционной службы Украины одного из городов Донецкой области, который получил неправомерную выгоду в размере 8 тыс. грн за оформление паспортов жителям временно неконтролируемой территории Донецкой области", - отмечается в сообщении ГПУ.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством"). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме этого, 23 мая задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса ("предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение") командир роты материально-технического обеспечения одного из отдельных мотопехотных батальонов, который предоставил неправомерную выгоду должностному лицу за содействие в перемещении автомобилей с грузом на временно неподконтрольную украинской власти территорию. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Указанные лица задержаны, им сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.