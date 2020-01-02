В Меджлисе заявили об отсутствии диалога с Зеленским по освобождению крымских татар

"У нас диалога, к сожалению, нет", - констатировал замглавы Меджлиса.

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его Офиса до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом по вопросу освобождения крымских татар из российского заключения.

Об этом заявил замглавы Меджлиса, нардеп Ахтем Чийгоз, пишут "Крым.Реалии".

"У нас диалога, к сожалению, нет", - сказал он. И добавил, что 29 декабря состоялась встреча с премьером Алексеем Гончаруком, который "не имеет отношения к процессу обмена".

"Мы обговаривали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - уточнил Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, в Меджлисе накануне обмена пленными 29 декабря заявляли, что Офис президента не общался с ними по вопросу освобождения крымчан.

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31 декабря стало известно о телефонном разговоре Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. "Во время разговора главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине", - сообщили в Офисе президента.