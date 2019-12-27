Чубаров: Офис Зеленского не консультировался с Меджлисом об освобождении крымчан

Глава Меджлиса заявил, что в ближайшем обмене не будут участвовать крымские татары.

Офис президента не проводил консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа относительно освобождения крымских политзаключенных.

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса, экс-нардеп Рефат Чубаров.

Говоря о предстоящем обмене между Украиной и боевиками на Донбассе, Чубаров отметил, что среди его участников не будет тех, кто постоянно проживает в оккупированном Крыму и лишен свободы оккупантами.

"В списке подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова – каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - написал Чубаров.

Читайте такжеСуд 27 декабря рассмотрит апелляционные жалобы в производстве в отношении экс-"беркутовцев"

"Замечу, что Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма", - добавил он.

Чубаров заявил, что украинским переговорщика якобы было легче "согласиться с доводами российских бандитов, чем жестко отстаивать свободу всех украинских политзаключенных".

Как сообщал УНИАН, Украина и боевики ОРДЛО могут обменять около 200 человек. По данным российских СМИ, "большой обмен" запланировали на 29 декабря.