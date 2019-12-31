Епифаний дал совет, как быть счастливым в 2020 году

Глава ПЦУ призывает украинцев ежедневно творить добро.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что для того, чтобы быть счастливыми в течение следующего 2020 года, нужно ежедневно творить добро.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни ... Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хорош не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия", - отметил Епифаний.

По его словам, если человек делает добро, то для него день "будет хорошим и полезным, если же нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия".

"Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным", - подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, в ПЦУ предупредили о рисках переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.