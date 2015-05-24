Россиянам покажут документальный фильм об отношениях между родственниками из Украины и РФ

Об этом УНИАН сообщил автор фильма, российский журналист Евгений Лесной.

Он отметил, что сюжет фильма состоит из шести историй о близких родственниках, оказавшихся по разные стороны границы. Также в фильме показаны личная история Лесного и его двоюродного брата, который живет во Львове.

"Я бы не хотел делать выводы, но в любом случае они неутешительны - разрыв между жителями Украины и РФ надолго и всерьез", - сказал Лесной.

Он убежден, что пока в РФ не произойдет отрезвление, изменений ожидать не стоит.

Читайте такжеПод Дебальцево погибли 70 российских военных - доклад Немцова"В России с 90-х годов перестало существовать независимое телевидение, и все делается под копирку. Герои фильма из РФ занимают однозначные позиции - от резко отрицательных из серии "как ты стала фашисткой" до «страусиной» позиции - "давай не будем говорить на эту тему", - сказал журналист.

Лесной отметил, что неправильно говорить о том, что в Украине нет пропаганды, но в Украине телеканалы принадлежат разным владельцам и доносят разные акценты. В результате люди, смотря разные каналы, могут варьировать свое сознание и анализировать, но в РФ такой возможности нет, добавил он.

Лесной также отметил, что сейчас ведет переговоры с украинскими телеканалами, чтобы фильм мог увидеть украинский зритель.