Синегубов призвал полтавчан сообщать о подпольных игорных заведениях и нелегальных заправках

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов обратился к жителям области с просьбой информировать об известных фактах работы нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений.

"Для решения проблемы с функционированием нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений на территории Полтавской области, предлагаю всем, кто сталкивается с их работой, немедленно сообщать о соответствующих фактах отдельного Telegram канал https://t.me/StopCrimePoltava. Прошу предоставлять данные по адресам расположения таких пунктов, характер их работы и, в случае наличия информации об организаторах и участниках соответствующего противозаконного «бизнеса»", - заявил он.

Наличие фото-доказательств ускорит реагирование.

"В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами региона мы будем немедленно прекращать деятельность таких предприятий и привлекать их организаторов к ответственности. Давайте сделаем так, чтобы войти в новый год без этих позорных явлений", - призвал глава Полтавской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей. Для выявления и противодействия незаконному игорному бизнесу создано более 700 мобильных групп правоохранителей.