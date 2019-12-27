Оккупанты предложили Украине возобновить авиасообщение с Крымом

Ранее Госавиаслужба впервые оштрафовала иностранную авиакомпанию за пересечение воздушного пространства полуострова.

Представители оккупационной власти Крыма выступили за диалог с Украиной о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем.

Об этом заявил так называемый глава комитета по народной дипломатии "Госсовета республики Крым" Юрий Гемпель, передает "ТАСС". Так он прокомментировал информацию о первом штрафе для иностранной авиакомпании за пересечение воздушного пространства оккупированного полуострова.

"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.

Также он заявил, что Россия якобы вправе вести переговоры с любым государством о воздушном сообщении "через свою территорию".

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"Крым готов принять любой тип самолета из любого государства. Мы будем рады", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба Украины впервые оштрафовала иностранную авиакомпанию за пересечение воздушного пространства Крыма.

8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства.

Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.