ГБР заявило о разоблачении схемы "откатов" при участии сотрудников СБУ и ГП "Артемсоль" (фото)

Размер "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о разоблачении преступной схемы вымогательства 800 тысяч гривень неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов.

Как сообщили в ГБР, организаторов схемы задержали.

Читайте такжеСБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в ЕСПо данным ведомства, в схеме участвовали заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц «Артемсоли».

Следствие установило, что предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическому вымогательству и получению неправомерных выгод.

С этой целью они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам; затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы; присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения законов.

Размер «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий в Запорожье 27 ноября задокументирован факт вымогательства и получения части «отката» в 8500 долларов через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области.

А в Бахмуте 24 декабря задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части «отката» в сумме 540 тысяч гривень от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП «Артемсоль».

Ранее УНИАН сообщал, что президент Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР.