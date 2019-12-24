Геращенко рассказал, на сколько недоукомплектован кадровый состав патрульной полиции Киева

В МВД заявляют, что из 2 тыс. патрульных полицейских, которые должны работать в Киеве, не хватает 34% кадров.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве не укомплектован на 34%.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина избил копа, потому что тот попросил показать водительские права

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время общения на митинге с велосипедистами, которые пришли в МВД обратить внимание министерства на отсутствие безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

«У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских», - сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

«Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. грн... И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать», - заявил Геращенко.

В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен, и зарплата для патрульных полицейских будет повышаться. «Нам нужно больше полицейских», - добавил он.