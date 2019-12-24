Водителю, который насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, сообщили о подозрении

Правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который насмерть сбил двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля" Шевроле "превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате происшествия супруги, мужчина и женщина, 1974 года рождения, получили смертельные травмы.

Водителя авто полицейские задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По факту происшествия следователи начали уголовное производство, а в дальнейшем объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря около 17 часов на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта «Пролисок») в ДТП с участием автомобиля Chevrolet погибли два велосипедиста. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.