Еврейская община Украины осудила инцидент с пресс-секретарем Vodafone

ОЕОУ направит запрос руководству компании с требованием уволить их сотрудницу.

В Объединённой еврейской общине Украины осуждают инцидент, связанный с употреблением слова «жиды» пресс-секретарем компании «Водафон-Украина» Викторией Павловской.

Об этом УНИАН сообщил руководитель организации Михаэль Ткач.

Михаэль Ткач отметил недопустимость использования оскорбительного для еврейского народа слова, которое хоть и имеет исторический подтекст, но в современном мире является обесцененным и унизительным, подкрепляющим негативные стереотипы о еврейском народе.

По определению Международного альянса в память о Холокосте IHRA антисемитизмом считается восприятие евреев, выражающееся к ненависти к ним через словесные или физические проявления. Согласно этому, использование слова «жид» является антисемитизмом в современной Украине, объяснил Михаэль Ткач корреспонденту УНИАН.

Руководитель всеукраинской еврейской организации сообщил, что Объединённая еврейская община Украины приложит все усилия, чтобы пресс-секретарь Vodafone в Украине была привлечена к дисциплинарной ответственности за этот антисемитский инцидент. ОЕОУ направит запрос руководству компании по этому поводу.