Вятрович не уверен, что Ватутина надо чтить, но памятник должен остаться

По мнению Вятровича, Ватутин - это точно не та фигура, которую должны прославлять украинцы и на примере которой воспитывать будущие поколения.

Памятник Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на могиле, согласно законодательству, должен там оставаться.

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Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью радио Свобода. "Но как человек, который знает историю Украины, знает историю Второй мировой войны я не уверен, что Ватутин – это та фигура, которую мы должны чтить", - отметил он.

По словам Вятровича, Ватутин является человеком, ответственным за смерть очень многих красноармейцев. "Эти смерти были вызваны только желанием Ватутина взять Киев в качестве подарка к очередной годовщине октябрьской революции вождю Иосифу Сталину", - отметил он, добавив при этом, что "это точно не та фигура, которую мы должны прославлять, на примерах которой мы должны воспитывать будущие поколения".

"Более того, Ватутин – это тот деятель коммунистического режима, который по сути погиб в результате того, что попал в засаду УПА", - уточнил Вятрович.

Он выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников Второй мировой войны, поскольку "большинство из них – это люди, которые заслуживают только памяти о том, как они убивали других, как они слали на смерть других". Но он подчеркнул, что закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов содержит исключение в отношении тех людей, которые принимали участие во Второй мировой войне, участвовали в изгнании нацистов с территории Украины.

"Ситуация сложная. Мы должны понимать, что часть из этих людей, которые воевали в Красной армии действительно отдали свою жизнь за то, чтобы выгнать с территории Украины нацистов. Мы должны об этом помнить. Но вместе с тем они не принесли свободу на украинскую территорию. Вместе с тем они на своих плечах принесли другой тоталитарный режим, который сразу после своего утверждения снова повторил этот круг репрессий, которые имели место еще в 1930-е годы", - подытожил Вятрович.