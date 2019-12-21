На Днепропетровщине мужчина украл более миллиона с чужих банковских карт (фото)

Преступник дублировал банковские карты граждан, снимал с них все деньги и оформлял кредиты.

На Днепропетровщине разоблачили 31–летнего местного жителя, который похитил с банковских счетов граждан более миллиона гривен.

Читайте такжеБорьба с игорным бизнесом: полиция начала 250 уголовных производств

Как сообщает Департамент киберполиции Украины, к совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали «белым пластиком». В дальнейшем он использовал эти карты для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: во время использования банкомата, он имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Следовательно, получал доступ к банковским картам граждан.

Также мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это дало возможность не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах потерпевших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода.

Во время проведения обыска в его квартире полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированному по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Жителю Днепропетровщины объявлено о подозрении. Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 гривен.