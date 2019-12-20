Новый год 2020: полиция напомнила об ответственности за вырубку елок

Отмечается, что за каждое незаконно срезанное дерево будет взиматься сумма нанесенных убытков.

Перед новогодними и рождественскими праздниками правоохранители напомнили об административной и уголовной ответственности, которая грозит за незаконную вырубку елок.

Читайте такжеВ Киеве на новый год запретили фейерверкиОб этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

За каждое незаконно срезанное дерево будет взиматься сумма нанесенных убытков, которая будет зависеть от диаметра пня дерева.

«Так, согласно ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) КУоАП, предусматривается взыскание штрафа на граждан от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан», – говорится в сообщении.

Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если причинен ущерб в двадцать и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Ранее УНИАН сообщал, как в Афинах неизвестные анархисты сожгли новогоднюю елку.