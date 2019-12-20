В Афинах неизвестные анархисты сожгли новогоднюю елку

Власть вынуждена была заменить елку и восстановить поврежденные декорации.

Власти Афин заменили елку в одном из центральных районов города после того, как предыдущее дерево сожгли анархисты.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеВ литовском аэропорту создавшего елку из конфискованных предметов (видео)Елку на главной площади района Экзархия неизвестные анархисты сожгли два дня назад. При этом дерево установили на площади менее чем за 12 часов перед этим.

Также были уничтожены праздничные декорации.

Мэр Афин Костас Бакояннис после этого пообещал поставить новую елку и восстановить праздничную иллюминацию: «Никто не может сжечь Рождество».

Ранее УНИАН сообщал, как в одном из городов Латвии ветер сломал главную елку.