Убийство Гандзюк: фигурант Павловский седьмой раз не явился на заседание суда

Судебное заседание перенесли на 14.00 22 января 2020 года.

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в очередной раз не явился на заседание Приморского районного суда Одессы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила адвокат Ольга Веретильник, которая представляет интересы отца активистки Виктора Гандзюка.

По словам Веретильник, это уже седьмое заседание, которое пропускает Павловский.

«Он не явился, поскольку будто (сегодня - УНИАН) в Верховном суде должно было рассматриваться ходатайство об изменении подследственности по этому делу. В Верховном суде Павловского тоже не было, и мы об этом сказали судье. Прокурор был пассивный - просто сказал, что невозможно рассматривать без Павловского», - отметила адвокат.

Она добавила, что суд может применить к Павловскому принудительный привод на заседание.

«За неявку на заседание предусмотрен небольшой штраф и принудительный привод. Мы тоже озвучили судье в судебном заседании, что он может применить привод. Он на это ответил, что получит ответ из Верховного суда, и тогда рассмотрит такую возможность», - сообщила Веретильник.

Она добавила, что судебное заседание перенесли на 14:00 22 января 2020 года.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил соглашение со следствием, однако его суть не разглашается.

С 16 августа Павловский и его адвокат не являются на заседания в Приморский райсуд Одессы. Первые четыре заседания Павловский пропустил, ссылаясь на то, что он якобы находится на стационарном лечении в одной из клиник Одессы. Однако одесские активисты не нашли его в указанной больнице. Факт отсутствия на стационарном лечении Павловского зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано соответствующее заявление.