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Верховный суд рассмотрит переименование проспекта в Харькове на Жукова

15:57, 18 декабря 2019
Общество
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Суд не увидел оснований возвратить жалобу мэрии Харькова / фото УНИАН

Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Гагарина и открыл производство.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на решение суда 10 декабря.

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В суде, в частности, отметили, что жалоба мэрии Харькова подана со соблюдением срока, а основания для ее возврата или отказа отсутствуют.

Согласно постановлению, суд направляет участникам дела копию решения вместе с жалобой и приложенными материалами.

В течение 10 дней, со дня получения копии решения, стороны должны подать отзыв на кассационную жалобу.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предварительного названия имени Жукова.

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Теги: #новости Украины#Харьковщина#Верховный суд#Жуковпогода в Харькове