Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой наметился поворот

Верховный суд Украины рассмотрит жалобу виновницы резонансного ДТП в Харькове, которая хочет обжаловать приговор.

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор от осужденной Елены Зайцевой, фигурантки кровавой аварии в Харькове с шестью жертвами.

Главный судебный орган страны открыл производство, подтвердила "Комментариям. Харьков" адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Так, на сайте Верховного суда появилось постановление об открытии производства. По жалобе Геннадия Дронова пока его нет", - сообщила Матвеева.

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В кассационной жалобе адвокат Юлия Плетнева просит пересмотреть или отменить приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и вердикт Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Верховный суд запросил у Киевского районного суда Харькова материалы уголовного производства в деле о ДТП на Сумской.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.