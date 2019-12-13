Подозреваемая по делу Шеремета говорит, что не убивала и даже не знала, кто он такой

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу.

Об этом она заявила в суде, передает "Украинская правда".

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"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказла Кузьменко.

"Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это... Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По версии следствия, именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.