Многоэтажный дом под видом яхт-клуба: в Одессе арестовали стройплощадку на побережье

Здесь планировали построить три корпуса высотностью от 3 до 11 этажей, в которых хотят разместить 157 «комнат для отдыха» и 48 паркинг-мест.

В Одессе суд арестовал стройплощадку на морском побережье, на которой под предлогом сооружения яхт-клуба возводится 11-этажный комплекс и автомобильный паркинг.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 вчера, 12 декабря, суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5 с запретом проведения любых строительных работ.

Установлено, что в марте этого года Одесский городской совет утвердил проект землеустройства об отводе земельного участка площадью 0,7 га в районе Аркадии. Участок также передан горсоветом в аренду частному предприятию, а в начале сентября одесское управление ГАСК разрешило этой фирме начать строительные работы.

Как отмечается, землю предприятию выделили якобы под строительство яхт-клуба. Согласно проекту, здесь планировали построить три корпуса высотностью от 3 до 11 этажей, площадью более 22 тыс. кв. м. В частности, в комплексе хотят разместить 157 «комнат для отдыха» и 48 паркинг-мест.

«Интересно, что при этом в составе яхт-клуба не предусмотрено устройство причалов для стоянки судов, для этого предполагается использовать близлежащие существующие причалы вне данной территории», - рассказали в пресс-службе.

Акцентируется, что, положения Водного кодекса Украины запрещают строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных) в пределах прибрежной защитной полосы.

«Таким образом, по ходатайству прокуратуры остановлены противоправные работы по застройке прибрежной защитной полосы Черного моря. Эти мероприятия в рамках расследования правоохранители приняли с целью обеспечения свободного доступа граждан к пляжу, к берегу Черного моря», - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ст. 356 (самоуправство), ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель Одесского горсовета, вышеназванный участок был передан ООО «Варда плюс» под «эксплуатацию и обслуживание нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией».

Фирма зарегистрирована в Киеве, руководителем значится Роман Гроховецкий.