Минюст внедряет онлайн жалобу для осужденных

В СИЗО Киева установлено соответствующее оборудование для пилотной отработки механизма подачи конфиденциальной онлайн жалобы заключенными.

Сервис «Онлайн жалоба для осужденных» будет внедряться в рамках пилотного проекта в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор».

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы хотим предоставить лицам, взятым под стражу, и осужденным возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и другие органы», - отметил Малюська.

По его словам, нужно прекратить случаи ненадлежащего обращения в СИЗО и тюрьмах. Внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.

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«Мы нормативно регулируем и разрешаем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение «Киевский следственный изолятор». В учреждении установлено соответствующее оборудование для пилотной отработки механизма подачи конфиденциальной онлайн жалобы заключенными», - сообщил министр, отметив, что в ближайшее время количество электронных и коммуникационных сервисов для заключенных существенно возрастет.

Отмечается, что сейчас в Администрации ГУИС уже установлено программное обеспечение, которое позволяет получать в электронном виде онлайн жалобу, в том числе в формате видеообращения. Администрацией совместно с представителями ООО «Сеть-С» проведена пилотная отработка указанной системы.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и сокращения количества персонала, там где они не заполнены осужденными.