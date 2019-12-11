Минюст внедряет онлайн жалобу для осужденных
Сервис «Онлайн жалоба для осужденных» будет внедряться в рамках пилотного проекта в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор».
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщила пресс-служба ведомства.
«Мы хотим предоставить лицам, взятым под стражу, и осужденным возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и другие органы», - отметил Малюська.
По его словам, нужно прекратить случаи ненадлежащего обращения в СИЗО и тюрьмах. Внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.
Читайте такжеВ Одесском СИЗО за три недели умерли четверо заключенных: один совершил самоубийство
«Мы нормативно регулируем и разрешаем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение «Киевский следственный изолятор». В учреждении установлено соответствующее оборудование для пилотной отработки механизма подачи конфиденциальной онлайн жалобы заключенными», - сообщил министр, отметив, что в ближайшее время количество электронных и коммуникационных сервисов для заключенных существенно возрастет.
Отмечается, что сейчас в Администрации ГУИС уже установлено программное обеспечение, которое позволяет получать в электронном виде онлайн жалобу, в том числе в формате видеообращения. Администрацией совместно с представителями ООО «Сеть-С» проведена пилотная отработка указанной системы.
Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и сокращения количества персонала, там где они не заполнены осужденными.