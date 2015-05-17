СБУ: Призывнику за 25 тысяч гривень обещали "гарантии", что его не отправят в зону АТО

Служба безопасности Украины совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы и военной прокуратурой разоблачили противоправную деятельность офицеров штаба Черниговского пограничного отряда.

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Фейсбук.

По его словам, взяточники вымогали у призывников неправомерное вознаграждение.

”Установлено, что пограничники обещали жителю Чернигова за 25 тыс грн посодействовать в призыве на военную службу пограничного отряда. Взяточники предоставляли призывнику так называемые ”гарантии”, что его не направят для прохождения военной службы в зону АТО”, - отметил Лубкивский.

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Одного из злоумышленников задержали ”на горячем” сразу после получения им второй части оговоренной суммы – 13 тыс грн.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Лубкивский напомнил, что в СБУ и всех ее региональных управлениях действуют ”горячие линии”, по которым граждане могут сообщить о фактах вымогательства средств и другие коррупционные деяния должностных лиц.