СБУ задержала блогера из Краматорска, который "сливал" позиции сил АТО через Youtube

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как отмечается в сообщении, 40-летний житель Краматорска создал собственный канал на ресурсе YouТube, на котором размещал информацию о местах дислокации и направлении передвижения боевой техники и личного состава сил Антитеррористической операции. Кроме того, его канал содержал видеоролики антиукраинского содержания.

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Канал заблокирован. По факту противоправной деятельности злоумышленника начато уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.