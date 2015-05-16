СБУ задержала блогера из Краматорска, который "сливал" позиции сил АТО через Youtube
00:17, 16 мая 2015Общество
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Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции разоблачила и задержала жителя Донецкой области, который передавал сведения о силах АТО в сети Интернет.
СБУ задержала блогера из Краматорска, который "сливал" позиции сил АТО через Youtube / exzk.ru
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Как отмечается в сообщении, 40-летний житель Краматорска создал собственный канал на ресурсе YouТube, на котором размещал информацию о местах дислокации и направлении передвижения боевой техники и личного состава сил Антитеррористической операции. Кроме того, его канал содержал видеоролики антиукраинского содержания.
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Канал заблокирован. По факту противоправной деятельности злоумышленника начато уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.
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