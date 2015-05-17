Артисты Львовской оперы заявили о массовой мобилизации: призывают 4 из 7 ведущих танцоров

Артистов Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой массово мобилизуют.

Об этом говорится в обращении коллектива на странице театра в Facebook.

"Во Львовскую оперу пришло около 35 (!) повесток в ВСУ. Большую часть из которых составляет артистический состав театра. Среди приглашенных на службу есть артисты оркестра, хора, ведущие солисты оперы и ведущие солисты балета, также есть Заслуженные артисты и даже Народный артист Украины!", - отмечается в обращении.

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Коллектив отмечает, что является несколько непонятным такой массовый для Львовской оперы забор висококвалифицированных кадров.

"Для нашего театра такая повальная мобилизация приведет к тому что с афиши исчезнут определенные наименования спектаклей, и может вообще сорвать работу театра!", - отмечают в театре.

По словам представителей Львовской оперы, подготовка высококвалифицированных кадров - оркестрантов, солистов оперы и солистов балета занимает от 12 до 16 лет в учебных заведениях, а также много лет работы в театре.

"Например в балет театра повестки пришли сразу четырем ведущим танцорам из семи (среди которых Народный артист Украины), а по всей Украине исполнителей такого уровня десятка два! Складывается впечатление, что кто-то из чиновников умышленно пытается обезвредить академические художественные традиции Украины", - добавляют артисты.