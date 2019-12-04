В Киеве у девушки во время свидания украли телефон

На свидание она пошла после знакомства в соцсети.

В Киеве у девушки во время свидания ее спутник украл мобильный телефон и скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщают правоохранители, жертвой грабителя стала 18-летняя девушка. С парнем она познакомилась в соцсети, после чего они договорились о встрече, которая длилась с 19 часов вечера до двух ночи. На прощание новый знакомый попросил у потерпевшей телефон якобы для звонка товарищу, после чего скрылся. Вызвать копов девушке пришлось с телефона таксиста.

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Полиции удалось отыскать вора на одной из прилегающих улиц. Увидев правоохранителей, он начал убегать, но его догнали и задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области воры вынесли из магазина шуб на 130 тысяч гривен.