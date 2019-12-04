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В Киеве у девушки во время свидания украли телефон

17:01, 04 декабря 2019
Общество
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В Киеве украли телефон на свидании / Фото: © Fotolia / Ammentorp

Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

Инцидент произошел минувшей ночью. Как сообщают правоохранители, жертвой грабителя стала 18-летняя девушка. С парнем она познакомилась в соцсети, после чего они договорились о встрече, которая длилась с 19 часов вечера до двух ночи. На прощание новый знакомый попросил у потерпевшей телефон якобы для звонка товарищу, после чего скрылся. Вызвать копов девушке пришлось с телефона таксиста.

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Полиции удалось отыскать вора на одной из прилегающих улиц. Увидев правоохранителей, он начал убегать, но его догнали и задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области воры вынесли из магазина шуб на 130 тысяч гривен.

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Теги: #новости Украины#полиция#телефон#кражапогода в Киеве