Стала известна возможная дата проведения выборов в ОРДЛО

Помощник Зеленского надеется, что на "нормандской встрече" стороны обсудят, в частности, безопасность проведения выборов в ОРДЛО.

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в один день со всеукраинскими местными выборами.

Об этом он рассказал во время выступления в Chatham House в Лондоне, передают Новости Донбасса.

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«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», – сказал Ермак.

Помощник Зеленского надеется, что на «нормандской встрече» стороны обсудят, в частности, безопасность проведения выборов в ОРДЛО.

«Кто-то должен обеспечить порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские СМИ и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить с участием ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко настаивает, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей.