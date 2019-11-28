Председатель Донецкой области не исключает, что ОБСЕ приобщат к доставке пенсий в ОРДЛО

В ОРДЛО есть четкий порядок получения пенсии: пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных. В то же время есть также проблема с людьми, которые физически не могут этого сделать.

Доставлять пенсии жителям оккупированной части Донбасса вероятно будут специалисты из миссии ОБСЕ.

Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире Украинского радио.

По его словам, в ОРДЛО есть четкий порядок получения пенсии: пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных. В то же время есть также проблематика с людьми, которые физически не могут этого сделать.

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"Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, которые бы подтверждали документально, что те лица, которые не могут из-за физических возможностей пересекать линию разграничения, имеют право на пенсии, чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", – сказал он.

Кириленко убежден, что ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории.

"Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то он на украинской территории должен быть предоставлен украинским нотариусом (частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства", — добавил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, призванный урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.