Пограничники задержали двух вооруженных охотников из России

Для охоты в Украине они нелегально пересекли границу.

Украинские пограничники задержали в Харьковской области двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли границу.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Как отмечается, вероятных нарушителей заметили в районе населенного пункта Уды - их сразу задержали. Впоследствии пограничники выяснили, что россияне 1982 и 1985 года рождения втайне пересекли границу. С собой они имели ружье и 25 патронов к нему.

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Найденное оружие и боеприпасы у них изъяли. На задержанных составили административные материалы за незаконное пересечение границы, нарушение правил охоты и перевозки оружия. Наказание для них определит суд.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украину не пустили российского актера, который ехал на кастинг сериала.