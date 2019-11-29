Суд избирает меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину (видео)

Сейчас суд объявил 40-минутный перерыв из-за отсутствия одного из адвокатов Альперина.

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Вадиму Альперину – одесскому бизнесмену, которого обвиняют в создании преступной группы для махинаций на Одесской и Киевской таможнях.

Сейчас суд объявил 40-минутный перерыв из-за отсутствия одного из адвокатов Альперина, говорится в сюжете ТСН.

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Прокуроры просят взять одессита под стражу на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды» дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам таможни и экс-чиновнику фискальной службы в связи с махинациями на таможне.