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Гибель альпинистов в Словакии: украинцев нашли без документов (видео)

12:49, 29 ноября 2019
Общество
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Украинский консул поддерживает контакт с местной полицией / Wikimedia Commons

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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«По информации представителей горно-спасательной службы Словакии,

28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух мужчин без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов», - сказал Кирилич.

Также он отметил, что украинский консул поддерживает контакт с местной полицией.

Как сообщал УНИАН, ранее, 29 ноября, в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.

«Во время собрания ФАиС г. Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.

Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.

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Теги: #новости Украины#туристы#МИД Украины#Словакия#альпинист