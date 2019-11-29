Гибель альпинистов в Словакии: украинцев нашли без документов (видео)
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что погибшие в Словакии двое украинских альпинистов были найдены без документов.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
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«По информации представителей горно-спасательной службы Словакии,
28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух мужчин без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов», - сказал Кирилич.
Также он отметил, что украинский консул поддерживает контакт с местной полицией.
Как сообщал УНИАН, ранее, 29 ноября, в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.
«Во время собрания ФАиС г. Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.
Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.